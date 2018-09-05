رونالدو يكشف عن سيارته الأولى في إيطاليا

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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، صورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رفقة سيارته الأولى التي يقودها في إيطاليا، عقب انتقاله إلى صفوف يوفنتوس مع بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وظهر رونالدو في حلة جديدة بمدينة تورينو معقل "السيدة العجوز"، ومن خلفة سيارته الفخمة من ماركة مرسيدس.

يذكر أن النجم البرتغالي لديه أسطول سيارات، وصل إلى 22 سيارة في بداية العام الحالي، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتأتي هذه الصورة بعد إعلان أن رونالدو يعد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الإيطالي خلال الموسم.

ويتقاضى رونالدو 31 مليون يورو سنويا، من دون الضرائب، أي ما يعادل قرابة 600 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الأعلى في إيطاليا.

ولم ينجح رونالدو بالتسجيل حتى الآن مع "السيدة العجوز" في منافسات الدوري الإيطالي، مما أثار قلق جماهير الفريق، التي تنتظر من الهداف البرتغالي الكثير هذا الموسم.