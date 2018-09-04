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صديق رونالدو يلحق به إلى يوفنتوس

4
SEPTEMBER
2018
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يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، لن يكون الأخير الراحل عن بطل دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، إلى السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، من المقرر أن تكون هناك صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي ريال مدريد ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير/ كانون الثاني.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس تسعى للتعاقد مع البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد والصديق المقرب من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب السيدة العجوز.
وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات، وراتب سنوي 30 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الإيطالي يريد إبرام صفقة تبادلية، حيث سيذهب أليكس ساندرو إلى ريال مدريد ويتعاقد اليوفي مع مارسيلو.

وتابعت الصحيفة، أن هناك بعضا من مسؤولي ريال مدريد، يوافقون على رحيل اللاعب البرازيلي إلى صفوف البيانكونيري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

جدير بالذكر أن مارسيلو ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، منذ رحيل رونالدو إلى النادي الإيطالي، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة بين اللاعبين.

المصدر: سبوتنيك نيوز

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