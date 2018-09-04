living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفع عدد متابعي النادي بنسبة بلغت 25%... رونالدو يصنع تاريخ يوفنتوس على مواقع التواصل الاجتماعي

4
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف تقرير إحصائي ان انتقال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد الإسباني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المنقضية ، قد أثر إيجاباً على عدد متابعي "السيدة العجوز" في مختلف منابر التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو قرر الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بعدما لعب بقميصه تسعة اعوام مفضلاً الانتقال الى يوفنتوس في العاشر من شهر يوليو الماضي ، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها المالية أكثر من 100 مليون يورو رغم تجاوزه الـ 33 عاماً من عمره.

وبحسب تقرير لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن عدد متابعي يوفنتوس على مواقع التواصل الاجتماعي قد ارتفع بنسبة بلغت 25% ، حيث قفز إلى ستة ملايين متابع بعد إعلان النادي تعاقده مع رونالدو ، مقابل تراجع عدد متابعي ريال مدريد نحو مليون متابع.

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة خلال الساعات الأولى التي تلت اعلان التعاقد مع رونالدو قيام الملايين من نشطاء هذه المواقع بنشر التعليقات على حسابهم ترحيباً بقدوم رونالدو إلى تورينو ، حيث استمروا في تفاعلهم بذات الكثافة من أجل متابعة تقديمه لوسائل الإعلام وقراءة تصريحاته الأولى وغيرها من المستجدات التي اعقبت انتقاله.

وتكشف الأرقام أن هناك ملايين من المتابعين الذين يعشقون رونالدو دون اهتمامهم بالنادي الذي سيلعب لصفوفه، حتى و ان كان هذا النادي هو ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا أو يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وبعد انتقال رونالدو إلى يوفنتوس ، وصل عدد متابعي النادي الإيطالي على منابر التواصل الاجتماعي الثلاثة إلى اكثر من 56 مليون متابع ، توزعت على موقع "فيسبوك" بـ 35 مليون متابع ، وموقع "تويتر" بـ 6 ملايين متابع، و موقع "انستغرام" بـ 15 مليون متابع "

اما متابعو نادي ريال مدريد فيصل عددهم إلى 200 مليون متابع ، يتوزعون على 107 ملايين متابع على موقع "فيسبوك" و 30 مليون متابع على "تويتر" و 63 مليون متابع على "انستغرام"

اما رونالدو فيصل عدد متابعيه على ذات المنصات نحو 333 مليون متابع اي انه يفوق اجمالي متابعي فريقه الحالي والسابق، حيث يتوزعون بواقع 121 مليون متابع على موقع "فيسبوك"، و 140 مليون متابع على موقع "تويتر" و 74 مليون متابع على موقع "انستغرام".

وتكشف هذه الأرقام الفوارق الشاسعة بين اللاعب وناديه في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها رونالدو بفضل تألقه مع نادي مانشستر يونايتد وبعدها مع نادي ريال مدريد ، وحصوله على جوائز و ألقاب بالجملة خاصة جائزة "الكرة الذهبية" التي أحرزها خمس مرات و جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي حققها ثلاث مرات ،كما استفاد "الدون" من المنافسة الشديدة بينه وبين غريمه الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ليرفع من جماهيرته ، إضافة إلى تعاقده مع عدد من الشركات الشهيرة وفي مقدمتها شركة "نايكي" العلامة الأميركية الرائدة في مجال الرياضة.

وأخيراً، فإن هذه الأرقام تكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأن رونالدو بات نجماً في الملاعب ووسائل الاعلام وعلى منابر منصات التواصل الاجتماعي بأهدافه وتصريحاته ونشاطاته خارج المستطيل الأخضر.

 

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout