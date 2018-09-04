"الفيفا" يغلق الباب أمام ريال مدريد

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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها نادي ريال مدريد ضد إنتر ميلان الإيطالي لمحاولة الأخير التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب مصدر في "الفيفا"، فإن المنظمة لم تجد أي علامات تدل على انتهاكات من جانب إنتر ميلان في حق الريال، وبالتالي لن تطبق أي عقوبات ضد النادي الإيطالي.

وقدمت إدارة ريال مدريد شكوى ضد إنتر بسبب تفاوضه مع مودريتش، دون الحصول على إذن من النادي الملكي.

وأفادت العديد من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، بأن إدارة إنتر ميلان قد تواصلت مع مودريتش، وقدمت له عرضا مغريا، ولكن إدارة الريال استطاعت إقناع اللاعب الذي يمتد عقده مع الميرينغي حتى 2022، بالاستمرار في "سانتياغو بيرنابيو".

ويعتبر مودريتش حاليا من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، وقاد ريال مدريد في الموسم الماضي للتتويج بدوري أبطال أروبا للمرة الثالثة على التوالي، كما ساهم في وصول منتخب بلاده لنهائي مونديال روسيا 2018، وهي البطولة التي اختير فيها قائد كرواتيا أفضل لاعب.