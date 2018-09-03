لندن سبب بقاء نيمار في باريس

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قبل انتهاء الميركاتو الصيفي كان الجميع ينتظر رحيل نيمار دا السيلفا من سان جيرمان إلى ريال مدريد، خاصة وأن الملكي كان يسعى بقوة إلى التقاعد مع النجم البرازيلي، لكن الأخير قرر البقاء في باريس والسبب كشفته صحيفة بريطانية.

لأزيد من خمس سنوات كان نجم البرازيل نيمار دا سليفا الهدف الأول لفلورينتينو بيريس، لكن عند كل مرة يفشل رئيس النادي الملكي في تحقيق هدفه هذا، كان آخرها هذا الصيف حين قرر نيمار البقاء مع ناديه الباريسي سان جيرمان بقيادة الألماني توماس توخل، وذلك رغم أن الملكي الأبيض وحسب تقارير إعلامية متطابقة رفع قيمة العرض إلى 300 مليون يورو، لم تكن كافية وعلى ما يبدو في استمالة اللاعب.

ولم تعرف إلى غاية اللحظة الأسباب التي منعت من اتمام صفقة كانت ستصبح الأعلى على الإطلاق، إلا أن صحيفة "دايلي إيكسبرس" البريطانية تقول بأنها وصلت إلى السبب الرئيسي وراء بقاء نيمار في باريس.

وتكمن حسب ذات المصدر في أن نجم السيليساو سقط منذ مدة في عشق العاصمة البريطانية لندن ويطمح في الانتقال إليها. ويبدو أن باريس سان جيرمان استجاب لرغبة اللاعب ولم يستسلم أمام العرض الخرافي للنادي الأبيض.

"إنها انجلترا، وتحديدا لندن التي زارها لثلاث أو أربع مرات خلال الأشهر 12 الأخيرة"، تكتب "دايلي اكسبرس" كشهادة لأحد المقربين من نيمار والذي سمع منه: "إنه مكان رائع، إنه مكان رائع، أعشق هذه المدينة بكل بساطة".

واذا كانت الصحيفة البريطانية محقة، فإن المنافسة بين الأندية التي يمكنها الظفر بتوقيع نيمار سوف تتركز على ثلاثة أسماء كبيرة فقط وهي تشيلسي وأرسنال وتوتنهام.

وإذا ما اعتبرنا أن توتنهام حاليا منهمك ببناء ملعبه الجديد، فلن يتبقى من على القائمة سوى تشيلسي وأرسنال، وكلاهما يندرجان على قائمة منافسي ريال مدريد. ومن غير المستبعد جدا أن ينقض أحدهما على صفقة نيمار الصيف القادم، لكن شريطة أن يوافق ناصر خليفة رئيس باريس سان جيرمان على ذلك. إلى ذلك الحين مهمة نيمار تبقى ثابتة، ويتعلق الأمر بقيادة النادي الباريسي إلى الفوز بلقب مسابقة أبطال أوروبا.