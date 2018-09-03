فيدرر يهاجم لاعب نادي برشلونة

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انتقد أسطورة التنس السويسرية وبطل العالم السابق روجر فيدرر لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكيه لتدخله بشؤون التنس باستمرار، حيث ستتعارض بطولة "كأس لافر" التي ينظمها كل من فيدرر وعدد من أساطير اللعبة لتكريم اللاعب الأسترالي رود لافر، مع بطولة كأس العالم للتنس التي فاز بتنظيمها وتأسيسها بيكيه بدلاً من بطولة كأس ديفيز.

وأكد فيدرر في تصريحاته رفضه إقامة كأس العالم في أيلول العام المقبل بدلاً من شهر تشرين الثاني وقال: "على بيكيه أن يكون حذراً، لا يمكن تحويل كأس ديفيز إلى كأس بيكيه".

وأضاف فيدرر: "الأسابيع المقبلة ستكون مثيرةً جداً للاهتمام، أنا لم أتحدث إليه، ولكني أعترف بأنه من الغريب أن يتدخّل لاعب كرة قدم في شؤون التنس".

هذا وقد تمكن بيكيه مالك شركة كوزموس من توقيع عقد مع الاتحاد الدولي للتنس لمدة 25 عام لينال حق إدارة ماكان يُسمى بكأس ديفيز وتحويلها إلى بطولة كأس العالم للتنس بداية من موسم 2019.