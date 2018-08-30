لوكا مودرتيش يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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فاز الكرواتي لوكا مودرتيش نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موناكو

ونافس مودريتش على جائزة أفضل لاعب البرتغالي رونالدو كريستيانو نجم يوفنتوس والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وتم اختيار قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس أفضل مدافع في أوروبا، في حين فاز كيلور نافاس حارس ريال مدريد بجائزة أفضل حارس مرمى.

وفاز مودريتش، الحاصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم 2018، بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا.

وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا.