فارق مثير بين ميسي ورونالدو يكشف عنه فان دير فارت

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يبدو أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي لم يُعجب بعض نجوم الساحرة المستديرة. النجم الهولندي رافاييل فان دير فارت ينتقد خطوة رونالدو الأخيرة ويوضح الفارق بينيه وبين ميسي.

منذ سنوات يُواصل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تربعهما على عرش الساحرة المستديرة، حيث يبتعد النجمان البرتغالي والأرجنتيني بمسافة كبيرة عن باقي اللاعبين، في ظل صعوبة انفرط عقد هذه الثنائية الكروية قريباً.

وفاجأ رحيل كريستيانو رونالدو عن "الأبيض الملكي"، الذي قضى معه تسع سنوات ناجحة، الكثير من متابعي كرة القدم، لا سيما وأن أحسن لاعب في العالم خمس مرات ظل يؤكد على رغبته في الاعتزال في ريال مدريد.

وفي هذا الصدد، أشار موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن النجم الهولندي رافاييل فان دير فارت انتقد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، والانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فان دير فارت، الذي سبق وحمل قميص الميرنغي في الفترة الممتدة بين 2008 و2010، إن ليونيل ميسي لن يفعل ما قام به رونالدو، وأضاف أن النجم الأرجنتيني لن يترك فريق برشلونة، الذي يتألق في صفوفه منذ سنوات، حيث فاز صاحب القدم اليسرى الساحرة بكل الألقاب الممكنة مع النادي الكتالوني.

وتابع فان دير فارت (35 عاماً) "أنت تعرف أن لاعبين مثل ليونيل ميسي لن يتركوا أبداً برشلونة"، وأضاف :"أنا حزين قليلاً على رحيل كريستيانو رونالدو"، وأردف أن النجم البرتغالي هو أحسن لاعب لعب معه في مسيرته الكروية.