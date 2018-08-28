الظاهرة رونالدو يسيطر على "بلد الوليد" الإسباني

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ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو قريب من السيطرة على نادي بلد الوليد العائد هذا الموسم لدوري الأضواء الإسباني.

وحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، سيقوم سفير ريال مدريد ونجمه السابق بدفع 30 مليون يورو، ليصبح رئيسا للنادي، وسيمكن هذا المبلغ من دفع ديون النادي البالغة 25 مليون يورو.

ورغم كونه سيصبح مالك أغلبية أسهم النادي والرئيس الفعلي له، لكن كارلوس سواريز الرئيس الحالي سيحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي، ومكلف بالتسيير اليومي للفريق.

وسيصبح الاتفاق رسميا، حسب الإذاعة، في غضون أسبوعين أو ثلاثة، ليعود بذلك النجم البرازيلي وأحد أساطير كرة القدم العالمية، لإسبانيا من بوابة رئاسة نادي لكرة القدم هناك بعدما لعب سابقا للقطبين برشلونة وريال مدريد.

يذكر أن إدارة النادي فضلت عرض رونالدو على العديد من العروض التي أتت من الصين وأمريكا اللاتينية.