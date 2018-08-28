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ريال مدريد يتخلص من "اللاعب الزائد"

28
AUGUST
2018
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إعارة حارس مرماه الأوكراني الشاب أندريه لونين (19 عاما)، الذي ضمه في يونيو الماضي، إلى فريق ليغانيس في أحد ضواحي العاصمة الإسبانية، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، الاثنين: "توصل ناديا ريال مدريد وليغانيس إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب للموسم الجاري".

ويبدو رحيل الحارس الأوكراني الشاب عن النادي الملكي أمرا منطقيا في الوقت الحالي، فهذه الخطوة ستخفف من اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز، إذ وصل عدد حراس المرمى في ريال مدريد إلى 5 هذا الصيف بعد ضم البلجيكي تيبو كورتوا من تشلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

وأكد مدرب الفريق جولن لوبتيغي، السبت، أن لوكا زيدان (20 عاما)، الابن الثاني لسلفه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سيعود للالتحاق بالفريق الرديف بعدما كان الموسم الماضي في مركز الحارس الثالث للفريق الأول، وخاض مباراته الأولى في الليغا في مايو الماضي.

ومن دون لونين ولوكا، سيعتمد لوبيتيغي على 3 حراس للمرمى، الكوستاريكي كيلور نافاس وكورتوا وكيكو كاسيا.

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