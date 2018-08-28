إيطاليا.. صفقة "غير مسبوقة" في تاريخ كرة القدم

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دخل "راميني" الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تاريخ كرة القدم والعملات الرقمية معا، حيث بات أول ناد في اللعبة يتم شراؤه عن طريق عملة "البتكوين".

وخلال الموسم الماضي، نجح النادي في الترقي من الدرجة الرابعة إلى الثالثة بعد أن تعافى من حالة إفلاس، وعاد إلى مسابقات المحترفين هذا الموسم.

والاثنين أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن مجموعة "هيريتيج سبورتس" القابضة، اشترت 25 بالمئة من أسهم النادي الواقع شمالي إيطاليا.

إلا أن الأمر الفريد في الصفقة، هو أن المجموعة دفعت قيمتها عن طريق "البتكوين".

يشار إلى أن الدرجات الثلاث الأولى في دوري كرة القدم الإيطالي، "سيريا أ" و"سيريا ب" و"سيريا سي"، بطولات محترفة، أما الدرجات الأدنى فتضم أندية الهواة.