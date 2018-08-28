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توتنهام يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية في عقر داره

28
AUGUST
2018
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كبدَ توتنهام هوتسبر مضيفهُ مانشستر يونايتد خسارتهُ الثانية هذا الموسم، وأتت بشكلٍ قاسٍ وبثلاثيةٍ نظيفة على ملعب أولد ترافود، في ختامِ المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وُيتوقعُ أن تزيدَ هذهِ الخسارة القاسية من معاناةِ المدرب البرتغالي لمانشستر جوزيه مورينيو، وسطَ تقاريرٍ عن تباينٍ مع الإدارة لاسيما على خلفيةِ عدمِ تعزيزِ صفوفِ الفريق دفاعيا في فترةِ الانتقالات الصيفية.

وسجل أهداف توتنهام هاري كاين في الدقيقة"50" والبرازيلي لوكاس مورا "52 و84"

وهي الخسارة الثانية تواليا ليونايتد في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بعد سقوطه أمام برايتون المتواضع 2-3 في المرحلة الثانية، بعدما حقق فوزا صعبا على ليستر سيتي في المرحلة الأولى 2-1. في المقابل، حقق توتنهام فوزه الثالث في ثلاث مباريات في الدوري.

وبدا العجز الدفاعي ليونايتد واضحا بشكل كبير في المباراة، اذ تمتع لاعبو توتنهام بحرية حركة كبيرة على عشب ملعب أولد ترافورد، حيث لم يتمكنوا من التسجيل في زياراتهم الأربع الأخيرة.

وانتظر النادي اللندني حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، وذلك عبر رأسية "قوسية" من قائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين بعد ركلة ركنية نفذها المدافع كيران تريبيير.

وضغط يونايتد سريعا بعد الهدف، وكان لاعبه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو قريبا من معادلة النتيجة بعد أقل من دقيقة، بتسديدة قوية تصدى لها حارس توتنهام الدولي الفرنسي هوغو لوريس.

وفي حين بدا أن يونايتد يعتزم الضغط للتعويض سريعا، أتت الضربة القاسية من توتنهام عبر هدف ثان من لوكاس مورا الذي أفاد من تمريرة سريعة من على الجهة اليمنى من صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، فسددها قوية سريعة من بين المدافعين في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

واقتصر الفارق بين الهدفين على 133 ثانية فقط.

وأضاف مورا هدفه الثالث الشخصي الثاني والثالث لفريقه في القسم الأخير من الشوط الثاني، بعدما تقدم في اتجاه منطقة جزاء "الشياطين الحمر" وراوغ قلب الدفاع كريس سمولينغ الذي سقط أرضا، وسدد بقوة في مرمى الحارس دي خيا.

(أخبار الأن )

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