بنزيمة لرونالدو: رحلت والآن جاء دور لاعبين آخرين

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وجه مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، رسالة إلى مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، الراحل حديثا عن الريال، عقب فوز فريقه على جيرونا 4-1 ضمن الجولة الثانية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، الاثنين، "إن كريستيانو رحل، والآن جاء دور لاعبين آخرين في الفريق"، وأضاف: "أتمنى له حظا سعيدا مع فريقه الجديد".

ومضى بنزيمة يقول: "لدينا الآن فريق آخر، ونلعب بطريقة الاستحواذ على الخصم، ألعب دائما كمهاجم صريح، ودائما أستلم الكرة وأوزع لزملائي كي يسجلوا".

وتابع بنزيمة: "نحن ثلاثي الهجوم (هو وماركو أسينسيو وغاريث بيل) بإمكاننا أن نغير مراكزنا في الملعب، وهذا شيء جيد بالنسبة للفريق".

وفاز الريال، الأحد، على جيرونا برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، سجل خلالها بنزيمة هدفين.