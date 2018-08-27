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مدرب يوفنتوس يجيب بصراحة: ماذا أصاب رونالدو؟

27
AUGUST
2018
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مباراتان فقط لم يحرز خلالهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدافا، كانا كافيين لانطلاق سيل تساؤلات بشأن مستوى أفضل لاعب في العالم، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس، في صفقة جذبت اهتمام العالم.
رونالدو بدا غير مكترثا بالضجة التي تتناول مستواه، وتعمد نشر صورته في صالة التدريب، بعد ساعات من الفوز على لاتسيو في الجولة الثانية للكالتشيو، لكن الرد جاء هذه المرة من المدير الفني للفريق ماكسيمليانو أليغري.
 
المدير الفني المخضرم بدا يتحدث في البداية عن وضع الفريق بأكمله مشيرا إلى تغييرات كبيرة تمثلت في جواو كانسيلو، القادم من إنتر ميلانو، وليوناردو بونوتشي العائد من ميلان، فضلا عن رونالدو القادم من ريال مدريد.
 
واعتبر أن هولاء "الجدد" يمثلون 30% من قوام الفريق الأساسي، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج وقتا، ومزيدا من العمل من أجل "التحسن".
 
أليغرى تطرق لاحقا إلى نجمه البرتغالي بتصريحات صريحة، مؤكدا أن "كرة القدم الإيطالية تختلف تمامًا عن كرة القدم الإسبانية، ورونالدو يدرك ذلك وهو يتأقلم بشكل جيد للغاية".
 
وتابع: "إنه متواضع للغاية وأنا سعيد للغاية بالأثر الذي حققه حتى الآن"، نافيا ببساطة وجود أي مشكلة تتعلق بالنجم البرتغالي.
 
دعم آخر تلقاه رنالدو من زميله الفرنسي بليز ماتويدي، الذي اعتبر أن "الدون" سيصالح الشباك ويحرز أهدافا عاجلاً وليس آجلاً.
 
وقال ماتويدي: "إنه أفضل لاعب في العالم.. وبالنسبة لنا هو استثنائي ، نحن سعداء للغاية للعب معه".
 
وتابع: "سنساعده على إحراز الأهداف، إنه الحمض النووي الخاص به (..) بالطبع سنتعلم منه،  إنه لاعب يتقدم بسرعة كبيرة".
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