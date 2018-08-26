صلاح يهاجم الاتحاد المصري: أليس لديكم الوقت للرد؟

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هاجم النجم المصري محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبدى استياءه من "التجاهل" المتكرر للاتحاد لرسائله ورسائل محاميه مساء الاثنين.

وكتب صلاح في تغريدة: " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي: " ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ولم يوضح نجم منتخب مصر في التغريدة بشكل مباشر عن موضوع الرسائل التي تبادلها مع الاتحاد المصري، أو عن مطالبه من الاتحاد.

ودخل صلاح في خلاف مع الاتحاد المصري في أبريل الماضي، على خلفية استخدام صورة صلاح في لوحات إعلانية وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.