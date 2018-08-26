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احتجاج غريب لمشجعي ناد إنجليزي.. والسبب أغرب

26
AUGUST
2018
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احتج مشجعو نادي تشارلتون أثلتيك، الذي ينافس في الدرجة الثالثة للبطولات الإنجليزية، بطريقة غريبة داخل الملعب، على سلوك إدارة النادي تجاه الموظفين في ظل الحديث عن تقليص للنفقات.


فقد ألقى مشجعو النادي العشرات من أكياس رقائق البطاطس على أرضية الملعب خلال مباراة فريقهم ضد نادي فليتوود تاون، مما أدى إلى تأخير المباراة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، الأحد.

وجاء الاحتجاج بهذه الطريقة الغريبة ردا على تقارير ذكرت أن إدارة النادي طلبت من أحد موظفيها الحصول على إذن خاص، من أجل تناول وجبة من رقائق البطاطس في مكتبه.

وذكرت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن إدارة النادي طلبت من الموظفين تجنب تناول الطعام في مكاتبهم، لأن ساعات عمل عمال النظافة قد تقلصت.

ويسعى مالك نادي تشارلتون أثلتيك، البلجيكي رولاند دوشاتيليت، إلى تقليل النفقات، في ظل تصاعد الحديث عن رغبته ببيع النادي، الأمر الذي لا يزال يثير حفيظة كثير من المشجعين.

ويشمل تقليص النفقات أيضا، عقد اجتماعات في الظلام للحفاظ على فواتير منخفضة، وعدم تزويد اللاعبين الشباب بفطور مجاني، والتراجع عن وعد بدفع مكافآت للموظفين.

ويعاني نادي تشارلتون أثلتيك، الذي يقوده دوشاتيليت منذ يناير 2014، من خسائر تشغيلية كبيرة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني في السنة، ولا يُعتقد أنه سيعثر على مشترٍ قريبا.

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