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صلاح يمنح ليفربول صدارة "البريميير ليغ"

26
AUGUST
2018
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قاد المصري محمد صلاح بتسجيله هدفاً في الدقيقة 23 فريقه ليفربول للفوز على برايتون آند هوف ألبيون 1-0 وتصدُّر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتحقيق ثالث انتصار على التوالي منذ انطلاق الموسم الجديد.

وبدأ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء بقوة لكنه واجه صعوبات أمام برايتون القادم من الانتصار على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية ورغم ذلك قاتل ليفربول للخروج بالفوز والتقدّم على مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال كلوب إنه لا يهتم كثيراً بجدول الترتيب في الوقت الحالي لكنه أبدى سعادته بالتفوّق 1-0 على برايتون.

وأضاف المدرب الألماني: ”تسع نقاط من ثلاث مباريات ولا يوجد أي شيء سلبي بخصوص ذلك لكن إذا تابعنا المباريات سنرى أننا في حاجة إلى الكثير من العمل“.

وبعد بداية هجومية لأصحاب الأرض أنقذ ماثيو رايان حارس برايتون فرصة بضربة رأس من البرازيلي روبرتو فيرمينو قبل أن يسدّد ترينت ألكسندر-أرنولد كرة من ركلة حرة في العارضة في الدقيقة 15.

وضغط جيمس ميلنر على إيف بيسوما أثناء محاولة برايتون إعداد الهجمة ووصلت الكرة إلى السنغالي ساديو ماني ثم فيرمينو الذي مهدها لزميله صلاح، هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 32 هدفاً، ليسدد بإتقان في المرمى.

وقال ميلنر: ”برايتون كان قوياً ومنظّماً ويملك لاعبين بوسعهم التقدّم أيضاً للهجوم لذا لم يكن الأمر سهلاً أبداً“.
وأضاف: ”لكننا حافظنا على نظافة شباكنا وحققنا الانتصار. ندرك أن بوسعنا اللعب بشكل أفضل لكننا حققنا النتيجة المطلوبة“.

وتألق حارس ليفربول البرازيلي أليسون فعندما تقدّم من مرماه وخطف الكرة قبل أنطوني نوكارت لاعب برايتون ولعبها من فوقه قبل أن يمرر إلى زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وحظيت هذه اللقطة بإعجاب المشجعين في ملعب "أنفيلد" وتلقى تحية كبيرة.

وسيلعب ليفربول في ضيافة ليستر سيتي في الجولة المقبلة يوم السبت بينما يستضيف برايتون منافسه فولهام.

ويملك ليفربول تسع نقاط من ثلاث مباريات ويتقدّم بنقطتين على مانشستر سيتي وبورنموث.

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