living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أليغري لن يتردد في ترك رونالدو على دكة الاحتياط

25
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الجمعة إنه لن يتردد في ترك كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في حال شعوره أن قائد البرتغال يحتاج للراحة.

وأكد أليغري أن رونالدو، المنتقل من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو (120.09 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات، سيبدأ مباراة لاتسيو يوم السبت حيث سيظهر لأول مرة على ملعب يوفنتوس، لكن ذلك قد يتغير مع توالي مباريات الموسم.

وأضاف: يجب على رونالدو أن يفهم أنه في بعض الأوقات سيجلس بين البدلاء ثم يشارك لمدة نصف ساعة، سيحتاج للراحة في مرحلة ما لبعض الوقت، تمت إدارة هذه الأمور معه بشكل ممتاز في ريال مدريد. رونالدو يتدرب بجدية كبيرة فهو لا يتعامل مع الأمور كأمر مسلم به، إنه صنع اسمه ونجاحه عبر سنوات طويلة من خلال العمل الجاد والتضحية.

وواصل: إنه مثال رائع للاعبين الشبان الصاعدين ويزيد من كفاءة الفريق بشكل عام. رونالدو منح الكرة الإيطالية حماسا كبيرا.

وشارك رونالدو (33 عاما) لأول مرة مع فريقه الجديد في الفوز 3-2 على أرض كييفو يوم السبت الماضي في الجولة الأولى من المسابقة.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout