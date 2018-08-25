أليغري لن يتردد في ترك رونالدو على دكة الاحتياط

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قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الجمعة إنه لن يتردد في ترك كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في حال شعوره أن قائد البرتغال يحتاج للراحة.

وأكد أليغري أن رونالدو، المنتقل من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو (120.09 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات، سيبدأ مباراة لاتسيو يوم السبت حيث سيظهر لأول مرة على ملعب يوفنتوس، لكن ذلك قد يتغير مع توالي مباريات الموسم.

وأضاف: يجب على رونالدو أن يفهم أنه في بعض الأوقات سيجلس بين البدلاء ثم يشارك لمدة نصف ساعة، سيحتاج للراحة في مرحلة ما لبعض الوقت، تمت إدارة هذه الأمور معه بشكل ممتاز في ريال مدريد. رونالدو يتدرب بجدية كبيرة فهو لا يتعامل مع الأمور كأمر مسلم به، إنه صنع اسمه ونجاحه عبر سنوات طويلة من خلال العمل الجاد والتضحية.

وواصل: إنه مثال رائع للاعبين الشبان الصاعدين ويزيد من كفاءة الفريق بشكل عام. رونالدو منح الكرة الإيطالية حماسا كبيرا.

وشارك رونالدو (33 عاما) لأول مرة مع فريقه الجديد في الفوز 3-2 على أرض كييفو يوم السبت الماضي في الجولة الأولى من المسابقة.