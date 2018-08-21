صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة الأفضل في أوروبا

A + A -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة النهائية للمشرحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018.

القائمة شهدت تواجد الثلاثي محمد صلاح جناح ليفربول وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي إلى جانب لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد.

محمد صلاح ظهر بشكل لافت للنظر مع ليفربول وفاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج وهداف الدوري.

كريستيانو رونالدو فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى جانب لقب هداف البطولة.

لوكا مودريتش نجح في الفوز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والوصول لنهائي كأس العالم مع كرواتيا للمرة الأولى في تاريخها.

جاء الفرنسي أنطوان جريزمان في المركز الرابع ثم ليونيل ميسي في المركز الخامس، تلاه مبابي ودي بروين وفاران وهازارد وراموس.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز 30 أغسطس المقبل في حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطأل أوروبا في موناكو.