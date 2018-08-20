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مقارنة بين صلاح ومودريتش ورونالدو قبل اختيار الأفضل.. فهل ظلم ميسي؟

20
AUGUST
2018
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائز أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017/2018.

وشملت القائمة كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد، والمصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، بينما خلت القائمة من اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ونستعرض هنا مقارنة بين الإنجازات التي حققها في الموسم الماضي، اللاعبون الثلاثة المرشحون لجائزة الأفضل في أوروبا، كما سنسلط الضوء على غنائم ميسي في الموسم المنصرم.

لوكا مودريتش

الجوائز الجماعية: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، السوبر الإسباني، المركز الثاني مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

الجوائز الفردية: أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018.

الظهور في دوري أبطال أوروبا: لعب 11 مباراة وسجل هدفا واحدا وصنع آخر.

الظهور في الدوري الإسباني: شارك في 26 مباراة وسجل هدفا واحدا.

كريستيانو رونالدو

الإنجازات الجماعية: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، السوبر الإسباني.

الإنجازات الفردية: رقم قياسي في عدد مرات الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا (5 مرات)، ورقم قياسي في عدد مرات الفوز بلقب هداف "التشامبيونز ليغ" (6 مرات).

الظهور في دوري أبطال أوروبا: شارك في 13 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 3 أهداف.

الظهور في الدوري الإسباني: شارك في 27 مباراة وسجل 26 هدفا.

المصري محمد صلاح

الإنجازات الجماعية: المركز الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الإنجازات الفردية: أفضل لاعب إفريقي في 2017، وأفضل لاعب في "البريمير ليغ"، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

الظهور في دوري أبطال أوروبا: 13 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف .

الظهور في الدوري الإنجليزي: شارك في 36 مباراة سجل خلالها 32 هدفا.

ليونيل ميسي

الإنجازات الجماعية: ثنائية الدوري والكأس الإسبانيين.

الإنجازات الفردية: لقب هداف الدوري الإسباني، الحذاء الذهبي الأوروبي.

الظهور في الدوري الإسباني: شارك في 36 مباراة وسجل 34 هدفا.

في دوري أبطال أوروبا: شارك في 10 مباريات وسجل 6 أهداف.

روسيا اليوم
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