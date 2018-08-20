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بعد أن كسر أنفه .. حارس كييفو يشكر كريستيانو رونالدو

20
AUGUST
2018
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 وصف حارس كييفو فيرونا، ستيفانو سورينتينو، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ"الأسطورة"، وشكره على دعمه بعد الإصابة التي احتك فيها معه خلال المبارة التي جمعت الفريقين، نهاية الأسبوع المنصرم.

ووجه رونالدو رسالة دعم للحارس، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة السبت، حيث تمنى له الشفاء العاجل والعودة في أقرب وقت للمستطيل الأخضر.
ونشر سورينتينو (39 عاما) تغريدة، يوم الاثنين على حسابه في تويتر، قال فيها "تلقيت رسالة دعم من رونالدو.. شكرا يا أسطورة".
وتعرض الحارس لكسر في الأنف وإصابة في الكتف بعد حادث اصطدام مع رونالدو في آخر دقائق المباراة الافتتاحية للدوري الإيطالي التي فاز فيها اليوفي 3-2.
ونُقل حارس كييفو بشكل عاجل لتلقي العلاج في مستشفى محلي بالمدينة، بعدما فقد وعيه بسبب قوة الاصطدام.
ونشرت زوجة اللاعب، فيما بعد، صورة معه من داخل المستشفى وهو يرتدي دعامة لتثبيت الرقبة وطمأنت الجماهير على استعادته لوعيه.

Al-Jadeed
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