لاعب برشلوني جديد ... يغادر

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البرازيلي مارلون ينتقل من برشلونة إلى ساسوولو

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، الخميس عن التوصل إلى اتفاق حول انتقال مدافعه البرازيلي مارلون سانتوس إلى ساسوولو الإيطالي مقابل ستة ملايين يورو.

وذكر النادي الكتالوني في بيان أنه احتفظ بحقه في شراء اللاعب من جديد مع الاحتفاظ بنسبة 50% من حقوق بيعه مستقبلا.

وأوضح أن "البند المتعلق ببيع اللاعب مستقبلا يصبح باطلا بعد أن يلعب مارلون مع ساوسوولو 50 مباراة في الدوري الإيطالي، وعندها سيدفع النادي الإيطالي ستة ملايين يورو إضافية".

والتحق سانتوس (22 عاما) بالعملاق الكتالوني في 2016 بموجب عقد إعارة من فلومينينسي لموسم واحد، ثم اشتراه بعد ذلك وأعاره إلى نيس الفرنسي.