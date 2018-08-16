غريزمان يستفز راموس بعد التتويج بكأس السوبر (صورة)

A + A -

نشر الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، صورة استفزازية لقائد ريال مدريد سيرجو راموس، بعد تتويج الروخيبلانكوس بكأس السوبر الأوروبي على حساب النادي الملكي بنتيجة 4-2.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد نشر غريزمان صورة عبر حسابه الرسمي في"إنستغرام" وهو جالس على العرش، بينما يظهر راموس وهو يضع التاج الملكي على رأس اللاعب الفرنسي المتوج الشهر الماضي مع منتخب الديوك بكأس العالم التي استضافتها روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة غريزمان تشير إلى أن راموس يتوجه ملكا لكرة القدم.

وثأر أتلتيكو مدريد لهزيمته على يد جاره الريال في مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 (4-1 بعد التمديد)، و2016 (بركلات الجزاء).