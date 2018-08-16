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اتلتيكو مدريد بطلا للسوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد

16
AUGUST
2018
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اعتاد النادي الملكي خلال المواسم الماضية التفوق على غريمه أتلتيكو مدريد من ناحية قيمة اللاعبين، إلا أن هذه القاعدة تبدلت لصالح أتلتيكو قياسا بتشكيلة الفريقين للموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أتلتيكو تجاوز ريال مدريد من حيث القيمة السوقية لتشكيلة الفريقين، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، في أعقاب رحيل أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي.

وأشارت الصحية إلى أن الفريقين عندما لعبا نهائي دوري الأبطال عام 2014، كانت لدى أتلتيكو تشكيلة تبلغ قيمتها السوقية 288.9 مليون يورو، في حين كانت تشكيلة ريال مدريد تصل إلى 519.8 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن نهائي دوري الأبطال عام 2016 كانت الاختلافات في القيمة السوقية بين الفريقين شاسعة، حيث كانت قيمة فريق أتلتيكو تبلغ 352.2 مليون يورو، بينما النادي الملكي وصل إلى 761.6 مليون يورو.

وضاعف أتلتيكو مدريد سعر تشكيلته خلال موسمين، ليصل إلى 858 مليون يورو، في حين ساهم بيع رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، في انخفاض قيمة تشكيلة ريال مدريد إلى 775.7 مليون يورو.

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