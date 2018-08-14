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ليفربول يبلغ الشرطة عن محمد صلاح والأخير: لا تعليق!

14
AUGUST
2018
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أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه قدم إلى الشرطة شريطاً مصوراً يظهر قيام نجمه المصري محمد صلاح باستخدام هاتفه الجوال أثناء قيادته السيارة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إنجليزية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن متحدث باسم ليفربول أن «النادي، وبعد تشاور مع اللاعب، رفع إلى شرطة ميرسيسايد (شمال غربي البلاد حيث تقع المدينة) الشريط والظروف المحيطة بالتقاطه». وأضاف: «لقد تحدثنا أيضاً إلى اللاعب وسنتابع الموضوع داخلياً. لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تعليق إضافي حول هذا الموضوع».
ويظهر الشريط، الذي يمتد لنحو دقيقة، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إنجلترا ليل الاثنين، صلاح جالساً خلف مقود سيارته على طريق مزدحمة يستخدم هاتفه الجوال، من دون التحدث عبره. وبدا أن الشريط التقطه مشجعون وقفوا إلى جانب الطريق المزدحمة، وطلب بعضهم من صلاح (26 عاماً) التوقيع على تذكارات، من دون تجاوب من قبل اللاعب الذي أبقى زجاج سيارته مغلقاً. وأظهر الشريط أيضاً أن صلاح واصل استخدام الجوال أثناء التقدم البطيء للسيارة.
وأكدت الشرطة، عبر حسابها على «تويتر»، أنها «أُبلغت بوجود شريط يظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه الجوال أثناء القيادة. لقد تم تحويل الملف إلى القسم المختص. شكراً على إبلاغنا بذلك».
وفي حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه اللاعب غرامة مالية قد تصل إلى ألف جنيه إسترليني (1300 دولار).
ولم يحدد الطرفان تاريخ تصوير الشريط، إلا أن صحيفة «ميرور» الإنجليزية رجحت أن يكون ذلك قد تم في أعقاب المباراة الأولى لليفربول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي فاز فيها الأحد على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، علماً بأن صلاح نفسه افتتح التسجيل خلالها.
وقدم صلاح أداءً لافتاً مع ليفربول في موسمه الأول معه (2017 - 2018)، وتوج هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز مع 32 هدفاً، من أصل 44 سجلها في مختلف المسابقات.
واختير صلاح، الذي ساهم في قيادة فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1 - 3)، أفضل لاعب في «البريمييرليغ» في الموسم الماضي.

الشرق الأوسط
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