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هاتف صلاح يثير الجدل وليفربول يبلغ الشرطة عن الواقعة

14
AUGUST
2018
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 قال نادي ليفربول الإنجليزي إنه قام بإبلاغ شرطة ميرسيسايد حول شريط فيديو ظهر فيه النجم المصري محمد صلاح مستخدما هاتفه النقال أثناء قيادة مركبته.

وفي مقطع فيديو انتشر على موقع تويتر – عقب مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد والتي قاد صلاح فريقه للفوز بأربعة أهداف نظيفة بعد ظهر الأحد - تم تصوير صلاح وهو يستخدم هاتفه خلف عجلة القيادة. 

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كان صلاح يسير بسيارته قبل أن يستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، إلا أنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

وقالت شرطة ميرسيسايد على موقعها على تويتر: " لقد علمنا بمقطع فيديو يُعتقد أنه يُظهر لاعب كرة قدم باستخدام هاتف محمول أثناء القيادة. وقد تم تمرير الواقعة إلى الإدارة المختصة. شكرا لإعلامنا." 

ولم يدل نادي ليفربول بمزيد من التعليقات حول الحادثة مشيرا إلى أن القضية سيتم التعامل معها داخليا في أروقة النادي.  وقال متحدث باسم النادي "لقد تحدثنا إلى اللاعب وسوف نتعامل مع القضية من خلال المتابعة الداخلية."  وأضاف: "لن يصدر النادي أو اللاعب أي تعليقات أخرى حول هذا الأمر."

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