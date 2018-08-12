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بالصور.. صلاح ينال الإعجاب بتواضعه مع "المشجع الصغير"

12
AUGUST
2018
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موقف طريف واجهه النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة الأولى لفريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تفاجأ بمشجع صغير اقتحم أرضية الملعب لعناقه.
وتفاجأ أكثر من 54 ألف متفرج في استاد أنفيلد بطفل صغير يقتحم أرضية الملعب في الدقيقة 80، ويتوجه مباشرة للنجم المصري، ليعانقه ويتحدث معه، من دون مقاومة من حراس الأمن.
وبادر صلاح الطفل الصغير العناق وتحدث معه قليلا، قبل أن يتوجه الطفل لخارج الملعب برفقة رجال الأمن.

وانهالت تعليقات الإعجاب بتواضع النجم المصري على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى عدد من المشجعين على تصرف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح ليفربول الإنجليزي موسمه بالدوري بطريقة "مذهلة"، عندما سحق ضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 4-0، في مباراة كان نجمها السنغالي ساديو مانيه.


وكان النجم المصري قد افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 19، عندما استغل عرضية متقنة من زميله أندرو روبرتسون، قبل أن تزيد النتيجة في الشوط الثاني.

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