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مفاجآت بالجملة في تشكيلة برشلونة لمواجهة إشبيلية في السوبر الإسباني

12
AUGUST
2018
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيلة التي سيخوض بها برشلونة مواجهة السوبر الإسباني أمام إشبيلية اليوم، على ملعب "طنجة الكبير" في شمال المغرب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدير الفني للفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي، سيدفع بالحارس الهولندي ياسبر سيليسين أساسيا في اللقاء، على حساب زميله الألماني مارك أندريه تير شتيغن، كما سيعتمد فالفيردي منذ بداية المباراة على بعض الوافدين الجدد، مثل المدافع الفرنسي كليمنت لينغليت، والبرازيلي آرثر ميلو، والمهاجم الإسباني منير الحدادي، العائد إلى أحضان الفريق بعد نهاية فترة إعارته إلى ديبورتيفو ألافيس.

وذكرت الصحيفة أن فالفيردي سيريح عددا من نجوم البارسا، على رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي صامويل أومتيتي، والبرازيلي فيليب كوتينيو.


وستكون تشكيلة برشلونة على الشكل التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتيس، آرثر ميلو، رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، منير الحدادي.

روسيا اليوم
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