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رئيس ريال مدريد السابق يصدم نيمار لصالح مبابي

12
AUGUST
2018
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يرى رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي يتفوق حالياً على زميله في فريق باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا. رئيس "الميرنغي" سابقاً طالب نيمار أيضاً بتغيير تصرفاته فوق المستطيل الأخضر.
قال رئيس ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، إن الدولي الفرنسي كيليان مبابي أصبح نجم باريس سان جيرمان الأول مُتفوقا على زميله في الفريق نيمار دا سيلفا، وأضاف كالديرون (67 عاماً) في مقابلة صحفية نشرها موقع صحفية "لوباريزيان" الفرنسية أن ما قدمه مبابي (19 عاماً) ليس فقط في كأس العالم الأخيرة في روسيا بل في السنتين الأخيرتين، يجعله الآن في مرتبة أعلى من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد رامون كالديرون أن ثقة مبابي على أرضية الميدان ومهاراته الكروية، فضلا عن قوته وسرعته الكبيرة تُذكره بالظاهرة البرازيلي رونالدو، الذي تألق لعدة سنوات بقميص فريق ريال مدريد الإسباني.
وأوضح كالديرون، الذي تولى رئاسة "الميرنغي" من 2006 إلى 2009 أن نيمار بدوره لاعب رائع، بيد أنه يتحتم عليه تغيير تصرفاته فوق أرضية الميدان وعدم الشكوى كثيرا، وأضاف أن نجاح الساحر البرازيلي في تغيير تصرفاته فوق المستطيل الأخضر، سيمكنه من تحقيق نجاحات أكبر في مسيرته الكروية.

وأشار رئيس "الأبيض الملكي" سابقاً إلى أن المنافسة بين مبابي ونيمار ربما تنعكس بالإيجاب على الفريق الباريسي، خاصة عندما يُوظف المدرب هذه المنافسة من أجل مصلحة الفريق ككل، غير أن كالديرون حذر من مشكلة "الأنا"، التي قد تُعقد من الحياة المشتركة بين اللاعبين.

وتابع نفس المتحدث أن "الأنا" من أكثر التحديات صعوبة في عالم الساحرة المستديرة، لاسيما حينما يتعلق الأمر بلاعبين شباب يمتلكون أحلاماً كبيرة للغاية، وأضاف أنه يتحتم التعامل مع "الأنا" بنوعٍ من الحكمة، من أجل تجنب الوقوع في أخطاء قد تؤثر على مسيرة اللاعب الكروية.

وبخصوص انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف السنة الماضية في صفقة قياسية (222 مليون يورو)، أكد رامون كالديرون أن الزمن هو من سيثبت صحة قرار النجم البرازيلي بالانتقال إلى ملعب "حديقة الأمراء" قادما من برشلونة، وأضاف أن ريال مدريد دفع 94 مليون يورو من أجل ضم كريستيانو رونالدو سنة 2009، بيد أن هذه الصفقة كانت مربحة للغاية.

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