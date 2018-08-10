living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنك بيروت يخسر نصف نهائي آسيا للصالات أمام بطل فييتنام 

10
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مواجهة مثيرة حتى النهاية، خسر نادي بنك بيروت بطل لبنان أمام نادي THAI SUN NAM بطل فيتنام بنتيجة ٦-٥ في الدور النصف نهائي لبطولة آسيا لكرة الصالات المقامة في مدينة يوجياكرتا في اندونيسيا. 

 

وكان بطل لبنان تقدم في الدقيقة الثانية من المباراة بعد أن تمكن النجم الناشئ محمد حمود من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة محكمة من الإيراني مهدي جافيد. وفي الدقيقة الخامسة عشر، سجل كريم أبو زيد هدفاً رائعاً بعد أن راوغ مدافعي الخصم وسدد ببراعة على يسار الحارس الفيتنامي ليعطي التقدم لبنك بيروت ٢-٠؛ قبل أن يتمكن بطل فيتنام من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ٢-١.

 

وفي الشوط الثاني، ضرب محمد حمود من جديد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبنك بيروت، قبل أن يقلب لاعبو النادي الفيتنامي الطاولة ويسجلوا ٣ أهداف في منتصف الشوط الثاني بعد سوء تنسيق في دفاع أبناء المدرب ديدوفيتش. وقبل نهاية المباراة ب ٥ دقائق، حاول بنك بيروت إعتماد خطة POWER PLAY، لكن الدفاع الفيتنامي تمكن من اقتناص تمريرة خاطئة ووضع الكرة في المرمى الفارغ. 

 

لكن ابطال لبنان لم يستسلموا، بل ابدوا إصراراً كبيراً حيث تمكن كريم أبو زيد من تسجيل هدفه الثاني وتقليص الفارق ٥-٤. وللمرة الثانية تمكن الفيتناميون من قطع تمريرة لبنك بيروت ضمن لعبة POWER PLAY وسددوا الهدف السادس لهم في المرمى الفارغ. وتقرر سيناريو تقليص الفارق لبنك بيروت مرة أخرى، عندما تمكن الايراني مهدي جافيد من تسجيل الهدف الخامس لبنك بيروت، ليواصل بطل لبنان الضغط حتى الثانية الأخيرة من أجل إدراك التعادل، حيث كان البرازيلي باتريك فييرا قريباً جداً من تسجيل الهدف السادس، لكن كرته الأخيرة علت العارضة الفيتنامية بقليل، لينتهي اللقاء بخسارة بنك بيروت فرصة الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ كرة الصالات اللبنانية. 

 

يذكر أن قائد الفريق علي طنيش غاب عن المباراة بسبب الإصابة التي ألمت به في المباراة الماضية أمام CHONBURI BLUE WAVE التايلاندي. وسيخوض بنك بيروت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد القادم عند الساعة ١١ صباحاً بتوقيت بيروت.  

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout