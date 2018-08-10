بنك بيروت يخسر نصف نهائي آسيا للصالات أمام بطل فييتنام 

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في مواجهة مثيرة حتى النهاية، خسر نادي بنك بيروت بطل لبنان أمام نادي THAI SUN NAM بطل فيتنام بنتيجة ٦-٥ في الدور النصف نهائي لبطولة آسيا لكرة الصالات المقامة في مدينة يوجياكرتا في اندونيسيا.

وكان بطل لبنان تقدم في الدقيقة الثانية من المباراة بعد أن تمكن النجم الناشئ محمد حمود من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة محكمة من الإيراني مهدي جافيد. وفي الدقيقة الخامسة عشر، سجل كريم أبو زيد هدفاً رائعاً بعد أن راوغ مدافعي الخصم وسدد ببراعة على يسار الحارس الفيتنامي ليعطي التقدم لبنك بيروت ٢-٠؛ قبل أن يتمكن بطل فيتنام من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ٢-١.

وفي الشوط الثاني، ضرب محمد حمود من جديد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبنك بيروت، قبل أن يقلب لاعبو النادي الفيتنامي الطاولة ويسجلوا ٣ أهداف في منتصف الشوط الثاني بعد سوء تنسيق في دفاع أبناء المدرب ديدوفيتش. وقبل نهاية المباراة ب ٥ دقائق، حاول بنك بيروت إعتماد خطة POWER PLAY، لكن الدفاع الفيتنامي تمكن من اقتناص تمريرة خاطئة ووضع الكرة في المرمى الفارغ.

لكن ابطال لبنان لم يستسلموا، بل ابدوا إصراراً كبيراً حيث تمكن كريم أبو زيد من تسجيل هدفه الثاني وتقليص الفارق ٥-٤. وللمرة الثانية تمكن الفيتناميون من قطع تمريرة لبنك بيروت ضمن لعبة POWER PLAY وسددوا الهدف السادس لهم في المرمى الفارغ. وتقرر سيناريو تقليص الفارق لبنك بيروت مرة أخرى، عندما تمكن الايراني مهدي جافيد من تسجيل الهدف الخامس لبنك بيروت، ليواصل بطل لبنان الضغط حتى الثانية الأخيرة من أجل إدراك التعادل، حيث كان البرازيلي باتريك فييرا قريباً جداً من تسجيل الهدف السادس، لكن كرته الأخيرة علت العارضة الفيتنامية بقليل، لينتهي اللقاء بخسارة بنك بيروت فرصة الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ كرة الصالات اللبنانية.

يذكر أن قائد الفريق علي طنيش غاب عن المباراة بسبب الإصابة التي ألمت به في المباراة الماضية أمام CHONBURI BLUE WAVE التايلاندي. وسيخوض بنك بيروت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد القادم عند الساعة ١١ صباحاً بتوقيت بيروت.