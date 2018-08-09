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بقيادة نيمار وكوتينيو.. تشكيلة "الفريق الأغلى في العالم"

9
AUGUST
2018
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دخل كيبا أريسابالاغا، تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أغلى حارس مرمى عقب انتقاله من أتلتيك بلباو الإسباني لتشلسي الإنجليزي الأربعاء، مقابل 80 مليون يورو.
وانضم بتلك الصفقة الحارس الإسباني لفريق البلوز إلى تشكيلة "الأغلى" في كرة القدم، والتي تضم أغلى 11 لاعب كرة قدم في كل مركز.

ووصل مجموع قيمة انتقال كل اللاعبين في "التشكيلة الأغلى" إلى 1.1 مليار يورو.

وسيطرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على على التشكيلة الأغلى في كرة القدم، بتواجد 6 لاعبين، بجانب 3 من الدوري الإسباني، ولاعبين من الدوري الفرنسي.

ويعد النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الأغلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو.

وفيما يلي تشكيلة "الفريق الأغلى" في العالم:

حراسة المرمى:

الإسباني كيبا أريسابالاغا

(انتقل من أتلتيك بلباو لتشلسي مقابل 80 مليون يورو)

الدفاع:

الهولندي فيرجيل فان دايك

(انتقل من ساوثهامبتون لليفربول مقابل 84.5 مليون يورو)

الفرنسي أيميريك لابورت

(انتقل من أتلتيك بلباو لمانشستر سيتي مقابل 65.2 مليون يورو)

الفرنسي بينجامين ميندي

(انتقل من موناكو لمانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو)

الإنجليزي كايل ووكر

(انتقل من توتنهام لمانشستر سيتي مقابل 57 مليون يورو)

الوسط:

البرازيلي فيليب كوتينيو

(انتقل من ليفربول لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو)

الفرنسي بول بوغبا

(انتقل من يوفنتوس لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو)

الكولومبي خاميس رودريغيز

(انتقل من موناكو لريال مدريد مقابل 76 مليون يورو)

الهجوم:

البرازيلي نيمار

(انتقل من برشلونة لباريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو)

الفرنسي كيليان مبابي

(انتقل من موناكو لباريس سان جرمان مقابل 135 مليون يورو)

الفرنسي عثمان ديمبيلي

(انتقل من بوروسيا دورتموند لبرشلونة مقابل 105 مليون يورو)

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