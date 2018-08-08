بنك بيروت في نصف نهائي بطولة آسيا لكرة الصالات بعد اقصائه حامل اللقب 

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في إنجازٍ تاريخي له، تأهل نادي بنك بيروت إلى نصف نهائي بطولة اندية آسيا لكرة الصالات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة آسيا، بعد فوزه في الدور الربع نهائي على حامل لقب النسخة الماضية نادي CHONBURI BLUE WAVE بطل تايلاند بضربات الترجيح ٣-٢ (الوقت الأصلي ٦-٦ والوقت الإضافي ٧-٧).

وفي تفاصيل المباراة، تلقى بطل لبنان هدفاً باكراً في بداية المباراة عبر هداف CHONBURI اللاعب سوفاووت، لكن ما لبث أن عادل محمد حمود النتيجة لبنك بيروت في الدقيقة الخامسة بعد متابعته لركلة ركنية من تنفيذ مهدي جافيد، وبعدها بدقيقتين سجل الأخير الهدف الثاني لبنك بيروت بعد تمريرة محكمة من البرازيلي باتريك فييرا. وفيما إهتم دفاع بطل تايلند بصد هجمات النادي اللبناني، سجل اللاعب محمد قبيسي الهدف الثالث لبطل لبنان؛ وبعدها ضاعف محمد حمود سجله الشخصي بعد أن تابع تمريرة المتألق جافيد بكعب قدمه لتصبح النتيجة ٤-١ وسط ذهول الفريق التايلاندي. لكن أفراح نادي بنك بيروت تعكرت بإصابة قائده علي طنيش الذي غاب عن باقي المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر، تمكن اللاعب جراوات من تقليص الفارق لبطل تايلند، قبل أن يضرب بنك بيروت من جديد عبر اللاعب أحمد خيرالدين الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت سقف المرمى التايلاندي مسجلاً الهدف الخامس لبطل لبنان. لكن نادي CHONBURI لم يفقد الأمل وتمكن اللاعب JIRAWAT من تقليص الفارق مرة أخرى، قبل أن يضيف اللاعب محمد قبيسي هدفه الشخصي الثاني والسادس لبنك بيروت، قبل أن يتمكن بطل آسيا من تقليص الفارق مرة أخرى وينتهي الشوط الأول لمصلحة بنك بيروت ٦-٤.

وفي الشوط الثاني، عاد لاعبو شونبوري إلى المباراة سريعاً بعد أن تمكنوا من معادلة النتيجة ٦-٦ بهدفين من اللاعب Thueanklang، لتستقر النتيجة على هذه الحال بعد تبادل الهجمات وصلابة الدفاع اللبناني وبراعة الحارس همداني وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ٦-٦.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل اللاعب Thueanklang هدفه الشخصي الرابع ليعطي التقدم ٧-٦ لبطل تايلند. لكن المدرب دييدوفيتش أبى أن يسلم المباراة، ودفع بلعبة POWER PLAY والتي اثمرت سريعاً بهدف التعادل ٧-٧ من إمضاء البرازيلي المتألق باتريك فييرا لينتهي الوقت الإضافي ويتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح؛ حيث تمكن الحارس المتألق حسين همداني من صد الكرة الأولى للاعب souphawut ويسجل بنك بيروت ثلاث ضربات جزاء عبر كل من كريم أبو زيد وباتريك فييرا والإيراني مهدي جافيد.

وبعد الفوز، عمت أجواء الإحتفالات على أرض الملعب بالإنجاز التاريخي وتأهل بنك بيروت للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي لبطولة آسيا حيث سيقابل الفائز من مباراة THAI SUN NAM بطل فيتنام و NAGOYA OCEANS بطل اليابان الجمعة القادم.