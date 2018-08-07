وعيّن الاتحاد الأرجنتيني اللاعب الدولي السابق سكالوني مدربا مؤقتا للمنتخب في الفترة المقبلة، في حين سيكون زميله السابق بابلو أيمار مساعدا له.

وتربط سكالوني بميسي عدة عوامل مشتركة، أبرزها أن كلاهما من مدينة روزاريو شرقي الأرجنتين، كما أن كلاهما بدآ اللعب مع نادي نيولز أولد بويز.

وقال سكالوني: "أنا شخصيا أعرف ميسي جيدا، ولست قلقا من التحدث معه. سنعامله بالطريقة التي يستحقها"، وفق ما نقل موقع "أي أس بي إن" الرياضي.

وأضاف: "ولكني لا أعتقد أن الوقت الآن مناسب للتحدث مع ميسي. نحن لم نقرر قائمة المنتخب حتى الآن".

وسيشرف سكالوني على تدريب منتخب "التانغو" في الوديتين المقبلتين أمام غواتيمالا وكولومبيا في 7 و12 سبتمبر القادم، في الولايات المتحدة.

ويبحث الاتحاد الأرجنتيني عن بديل ثابت للمدرب المقال خورخي سامباولي، والذي أخفق مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال الماضي، وخرج من دور الـ16 للبطولة.