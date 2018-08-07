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تشلسي "يخطف" نجم ريال مدريد ويضعه في مأزق

7
AUGUST
2018
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يستمر مسلسل "الوداع" في ريال مدريد الإسباني، بعد اقتراب "الملكي" من خسارة جهود نجمه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لمصلحة تشلسي الإنجليزي بشكل "مفاجئ"، الثلاثاء.
وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء، أن النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش أصبح على بعد ساعات من إتمام انتقاله لتشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، بعد "رضوخ" فريقه ريال مدريد الإسباني لمطالبه بالرحيل.

ورفض كوفاسيتش في وقت سابق العودة للتدريب مع ريال مدريد، في حال لم يسمح له النادي بالرحيل قبل نهاية سوق الانتقالات.
وقالت الصحيفة إن اتفاقا جرى بالفعل بين تشلسي وريال مدريد، سيعلن عنه لاحقا الثلاثاء، ينتقل بموجبه النجم الكرواتي لصفوف "البلوز" على سبيل الإعارة.

كوفاسيتش اشتكى في السابق من جلوسه على دكة الاحتياط مع "الملكي"، وأبدى رغبته في اللعب أساسيا، حتى إن كان ذلك يعني رحيله عن بطل أوروبا.

ويمثل رحيل كوفاسيتش "ضربة" جديدة لريال مدريد، الذي ودع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتهاء الموسم الماضي.

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