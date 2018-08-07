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رونالدو يحذر ريال مدريد: الصينيون يحاولون خطف قائدكم

7
AUGUST
2018
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حذّر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، زملاءه من رحيل البرازيلي مارسيلو عن صفوف بطل دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم قناعته بالمشروع الجديد للنادي.

ويعيش ريال مدريد فترة عصيبة خلال الصيف الحالي بعدما أعلن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان رحيله عن تدريب الفريق عقب أسبوع من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، وتبعه كذلك النجم والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو الذي اختار يوفنتوس محطة جديدة له عقب 9 سنوات في العاصمة الإسبانية، وعدم وضوح الصورة حول استمرار لوكا مودريتش ومواطنه ماثيو كوفاتيش من عدمها.
وقالت صحيفة "دياريو غول" إن رونالدو أبلغ زملاءه السابقين في ريال مدريد أن البرازيلي مارسيلو القائد الثاني لريال مدريد بعد سيرجيو راموس، يفكر جدياً بالرحيل عن صفوف الفريق، لأنه غير مقتنع بالمشروع الحالي للنادي الذي يقوده المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

وزادت: بحسب كريستيانو رونالدو فإن مارسيلو يفكر حالياً بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني التي قدمت له مبلغاً ضخماً، ويرى اللاعب المخضرم (30 عاماً) أن مسيرته مع ريال مدريد لن تستمر أكثر خصوصاً بعد تحقيق العديد من الألقاب خلال 12 عاماً لعبها في صفوفه.

وبحسب "دياريو غول" فإن مارسيلو، المطلوب من يوفنتوس الإيطالي بشدة، قد ينتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية إذا لم يتم قبول العرض، وحينها سيكون السوق الصيني مفتوحاً للالتحاق بعدد من اللاعبين البرازيليين الذين شاركوا في المونديال الأخير ومنهم باولينيو الذي ترك برشلونة الإسباني، وريناتو أوغوستو الذي يلعب هناك.
ويعتبر الظهير الأيسر البرازيلي من أكثر اللاعبين الأجانب الذين خاضوا مباريات بقميص ريال مدريد، خلف الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو ومتقدماً على مواطنه الطائر روبيرتو كارلوس، برصيد 450 مباراة.

المصدر: العربية

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