كورتوا "يحسم أمره" بخصوص الانتقال لريال مدريد

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أبلغ تيبو كورتوا حارس مرمى تشلسي الإنجليزي مديره الفني ماوريسيو ساري، برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ووفقا لموقع "إي إس بي إن"، فإن البلجيكي الذي توج بلقب أفضل حارس في كأس العالم الأخيرة في روسيا، قد يرحل إلى النادي الملكي مقابل 35 مليون يورو.

ومن المرجح أن يوافق تشلسي على بيع كورتوا (26 عاما) لتحقيق أكبر مكسب مادي من الصفقة، إذ أنه سيكون بإمكانه الرحيل عن "ستامفورد بريدج" الصيف المقبل مجانا مع نهاية عقده.

ويسعى بطل أوروبا إلى تعزيز صفوفه بحارس قوي، ليكون إلى جانب الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس الحارس الأساسي لريال مدريد منذ انتقاله إليه عام 2014.

ويعيش طفلا كورتوا، أدريانا ونيكولاس، مع والدتهما في العاصمة الإسبانية، منذ انفصال الأخيرة عن صديقها الحارس الدولي.