بنك بيروت إلى ربع نهائي بطولة آسيا للفوتسال

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حسم نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان تأهله إلى دور الربع نهائي لبطولة اندية آسيا لكرة الصالات المقامة في اندونيسيا، بعد فوزه العريض على نادي SIPAR الطاجكستاني بنتيجة ١١-٢. بدأت المباراة حذرة جداً بين الطرفين إلى أن إنقض بطل لبنان على مجريات اللقاء وافتتح التسجيل عبر نجمه الإيراني مهدي جافيد في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف أحمد خير الدين النتيجة لبنك بيروت في الدقيقة العاشرة بعد ركلة حرة متقنة على يمين الحارس الطاجيكستاني.

وتابع بنك بيروت ضغطه على دفاع SIPAR حيث تمكن مهدي جافيد من مضاعفة سجله الشخصي في اللقاء محرزاً الهدف الثالث لبطل لبنان في الدقيقة ١٢ ومن بعدها بدقيقة واحدة سجل الثلاثية الشخصية الثانية له في البطولة. وفي الدقيقة ١٦ أحرز الفريق الطاجكستاني الهدف الوحيد له في الشوط الأول، لكن أبناء المدرب ديدوفيتش أبوا إلا أن تكون الكلمة الأخيرة لهم حيث انهوا الشوط الأول متقدمين بهدف خامس من تسديدة صاروخية للاعب محمد قبيسي.

وفي الشوط الثاني كما نهاية الشوط الأول، أخذ لاعبو بنك بيروت المبادرة باكراً وتمكن مصطفى سرحان من التسجيل في غضون ٣٠ ثانية الهدف السادس للفريق اللبناني، قبل أن يسجل لاعبو SIPAR الهدف الثاني لهم والأخير في اللقاء. ومن بعدها بدأ مهرجان الأهداف لبطل لبنان عبر كل من البرازيلي باتريك فيرا في الدقيقة ٢٤، ومحمد قبيسي هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة ٣٢، وقائد الفريق علي طنيش في الدقيقة ٣٦، وكل من علي الحمصي ومهدي قبيسي في الدقيقة الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز بنك بيروت بنتيجة ١١-٢. يذكر أن المدرب ديدوفيتش قام بإشراك كل اللاعبين في اللقاء لكسب الخبرة الآسيوية. كما نال اللاعب كريم أبو زيد بطاقة حمراء غير مستحقة في الدقيقة ٢٦، بعد أن إحتسب الحكم خطأ وهمي على أبو زيد كآخر مدافع ليغيب عن المباراة المقبلة لبنك بيروت.

وبهذا الفوز حسم بنك بيروت التأهل إلى الدور الربع نهائي من البطولة، وهو سيلاقي نادي MES SUNGN بطل ايران الإثنين القادم عند العاشرة صباحاً بتوقيت بيروت على صدارة المجموعة.