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سامبدوريا الإيطالي يقول إنه تعاقد مع رونالدو

4
AUGUST
2018
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أعلن نادي سامبدوريا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن تعاقده مع رونالدو فييرا لاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا بتقليد تغريدة استخدمها يوفنتوس الإيطالي حين زف لمشجعيه نبأ تعاقده مع كريستيانو رونالدو الشهر الماضي.


ونشر الفريق الذي يقع مقره في مدينة جنوة تغريدة مصحوبة بصورة ظل لاعب وكلمة رونالدو بحروف كبيرة وكلمة فييرا بحروف صغيرة تحتها وعبارة "عاجل #سامبدوريا يتعاقد مع #رونالدو".


وكان إعلان يوفنتوس الشهر الماضي شهد كلمة كريستيانو خلف صورة ظل المهاجم البرتغالي وهو يؤدي احتفاله المعهود بعد تسجيل الأهداف.
وانتقل فييرا (20 عاما) من ليدز يونايتد الإنجليزي.


وقال فييرا لقناة سامبدوريا على يوتيوب ”لاعبان مختلفان يحملان اسم رونالدو - إنه كبير. لاعب كبير وأتمنى أن أصل إلى هذا المستوى. بالطبع لازلت شابًا وينبغي علي المحاولة والتعلم بقدر استطاعتي“.


ولد فييرا في غينيا بيساو، وعاش في البرتغال عشرة أعوام قبل انتقاله إلى انجلترا في عام 2011.

Reuters
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