نيمار يعلنها: لم أبالغ في المونديال.. لقد انهرت

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أقرّ نجم كرة القدم البرازيلي نيمار الذي تعرض لانتقادات خلال نهائيات كأس العالم 2018 لإفراطه في السقوط على أرضية الملعب، بأنه يبالغ في بعض الأحيان، داعيا منتقديه لمساعدته على النهوض.

ففي إعلان لإحدى العلامات التجارية لشفرات الحلاقة، يظهر نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي وهو يقول: "في إمكانكم الاعتقاد أني أبالغ، وفي بعض الأحيان ربما الأمر صحيح، ولكن الحقيقة هي أنني أعاني على أرض الملعب".

وتابع أغلى لاعب في العالم: "عندما أكون غير مهذب، ليس لأني طفل مدلل، بل لأني لم أتعلم أن أحبط. في داخلي لا يزال طفل صغير. في بعض الأحيان يسحر هذا الطفل العالم وفي بعض الأحيان يزعجه. أحارب للإبقاء على هذا الطفل بداخلي، ولكن ليس على أرض الملعب".

وتعرض المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لانتقادات قوية لتعمده السقوط والمبالغة في تصنع الألم على أرض الملعب في نهائيات المونديال الروسي الذي شهد خروج بلاده من الدور ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

واعتبر منتقدو نيمار أن سقوطه المتكرر أشبه بحركات تمثيل، علما أنه كان موضع سخرية أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف نيمار الذي يقضي حاليا إجازته في البرازيل "تعتقدون أني سقطت كثيرا، ولكن الحقيقة هي أنني لم أسقط. لقد انهرت، وهذا ما يسبب ألما أكبر من كاحل خضع لعملية جراحية".

وكان المهاجم قد تعرض لإصابة بمشط القدم في 25 فبراير الماضي خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا بالدوري المحلي وأجرى عملية جراحية مطلع مارس، استدعت غيابه عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر، عاد بعدها للمشاركة في صفوف منتخب بلاده بمونديال روسيا.

وأكد نيمار أنه احتاج لبعض الوقت لتقبل الانتقادات والنظر إلى المرآة والتحوّل إلى رجل جديد وأشار "اليوم أنا هنا. أقع، ولكن وحده من يسقط بإمكانه النهوض مجددا. في إمكانكم متابعة توجيه الانتقادات لي، ولكن في إمكانكم مساعدتي على النهوض. عندما أنهض، البرازيل بأسرها ستنهض معي".