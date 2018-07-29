مئات الجنوبيين شاركوا في بطولة الكباش في جزين

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يستكمل الاتحاد اللبناني لرياضة "الكباش"، بطولته السنوية في المحافظات كافة، والتي كانت محطتها الثالثة في منطقة الجنوب، حيث أقيمت المنافسات أمس في ساحة بلدية جزين، بالتعاون مع بلدية جزين، وتنافس فيها مئات المشاركين من محافظة الجنوب، في حضور أكثر من ألفي شخص من محبي "الكباش".

وفاز في النهائيات: عباس عطوي عن فئة الوزن الثقيل، حسن بزي عن فئة الوزن الخفيف وسيرينا أبو صالح عن فئة النساء.

وتسلم الفائزون الجوائز والكؤوس من رئيس الاتحاد اللبناني لرياضة "الكباش" كريم العنداري ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش، في حضور أعضاء البلدية والجمهور.

وينتقل التحدي الكبير في هذه الرياضة، إلى المركز العالي للرياضة العسكرية في الدكوانة، حيث ستقام بطولة القوى المسلحة بالكباش، عند الساعة الخامسة من عصر يوم السبت المقبل.