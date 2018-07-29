بالفيديو.. هدف خرافي بقدم نجم ليفربول على غرار "مقصية" رونالدو وبيل

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أذهل مهاجم ليفربول الجديد، السويسري شيردان شاكيري جماهير الساحرة المستديرة بهدف رائع سجله في مرمى مانشستر يونايتد (4-1)، خلال اللقاء بينهما، ضمن بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

واختتم شيردان شاكيري، الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الإنجليزي، رباعية الريدز عند الدقيقة 82، بـ "مقصية" رائعة، على غرار مقصية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دوري الأبطال، ومقصية زميله السابق في ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل في شباك ليفربول بالذات، في المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ أيضا.

وافتتح شيردان شاكيري بذلك سجله التهديفي بأمثل طريقة مع ليفربول، الذي انضم إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من فريق ستوك سيتي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 13 مليون جنيه استرليني، لمدة خمسة أعوام.