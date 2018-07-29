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توتي: لأجل ميسي مستعد للتنازل عن قميصي

29
JULY
2018
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رغم الرمزية التي يتمتع بها قميص أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، غير أنه ضد حجب الرقم 10 الذي كان يرتديه عندما كان يلعب في صفوف "الذئاب" قبل الاعتزال.
وأجاب توتي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول حجب الرقم 10 بعد اعتزاله، قائلا: “لطالما كنت ضد إيقاف الرقم 10 في روما. من الطبيعي أن يحلم كل طفل باللعب بهذا الرقم، كما حلمت به".

وتابع: "أنا ضد إلغاء قميص 10 في روما. أعلم أنه لن يكن من السهل ارتداؤه، لكن ربما في يوم ما قد ينضم لاعب مثل ليونيل ميسي إلى النادي في المستقبل".

وأضاف: "بالنسبة لي، عندما يأتي ميسي يمكنه الحصول على الرقم 10، وإذا رفض سألتقي به شخصياً في المطار لأمنحه له"، وفق ما نقل موقع "سبورت 360".

وكان رئيس نادي روما الإيطالي جيمس بالوتا قد أشار في تصريحات بأن النادي الكتالوني قد تقدم باعتذار لهم بسبب ما حدث في صفقة "خطف النجم مالكوم"، إلا أنه أبدى رفضه الاعتذار إلا في حالة واحدة وتتمثل بالتعاقد مع ميسي.

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