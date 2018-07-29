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حلم ريال مدريد يتبخر باستعادة نجمه رودريغيز

29
JULY
2018
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تبخر حلم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم باستعادة خدمات نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز، والذي كان قد أعير إلى بايرن ميونخ الألماني الموسم الماضي.
وأكد نيكو كوفاتش مدرب النادي الألماني خلال مؤتمر صحفي أن رودريغيز باق في صفوف العملاق البافاري لهذا الموسم على الأقل.

وكان النادي الملكي قد أعار اللاعب لبايرن ميونخ الموسم الماضي لعامين على سبيل الإعارة مع منح النادي الألماني الأحقية بشراء اللاعب نهائيا الصيف المقبل مقابل 45 مليون يورو.

وقال كوفاتش للصحفيين: "انضم رودريغيز لتدريبات الفريق لكنه لن يشارك باللقاء الودي أمام مانشستر سيتي. إنه لاعب كبير وتطور كثيرا. سعيد جدا به، وسيجعلنا أكثر سعادة عندما يشارك بالمباريات".

وتابع: "رودريغيز لاعب مهم ليس فقط للفريق والمدربين فقط، وإنما أيضا للجماهير وللمسؤولين بالنادي"، وفق ما نقل موقع "يورو سبورت".

وأضاف: "سوف يستمر معنا موسم أخر. يجب أن ننتظر حتى يتم حل كل هذه التغييرات لكي يبقى معنا ولا يعود إلى ناديه. في الواقع اللاعب يريد الاستمرار معنا".

وتجدر الإشارة إلى أن خاميس قد أكد خلال تصريحات سابقة سعادته بالتواجد بالنادي الألماني، وأنه يحلم بمساعدة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى الألقاب المحلية والعالمية الأخرى.

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