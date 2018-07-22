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نيمار: كرهت كرة القدم

22
JULY
2018
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كشف نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيلي أنه لم يرغب برؤية كرة القدم أمامه ولا حتى مشاهدة مبارياتها بعد الخروج المخيب على يد بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم التي اختتمت منتصف الشهر الحالي.

وظهر نيمار بشكل باهت في البطولة ولم يسجل إلا هدفين رغم مشاركته أساسياً في جميع المباريات، لكنه خطف الأضواء في محاولات التمثيل والوقوع أرضاً التي كان يطبقها في جميع المباريات.

وقال نيمار في حديث لوكالة "فرانس برس" على هامش دورة "ريد بول نيمار 5" التي يقيمها بالقرب من ساو باولو مسقط رأسه: لم أكن أرغب بمشاهدة كرة القدم أمامي أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، كنت حزيناً للغاية بعد الخروج من كأس العالم، لكن لا يمكن أن استمر كذلك إلى الأبد، لدي ابن وعائلة وأصدقاء ولا يريدون رؤيتي حزيناً.

وواصل أغلى لاعب في العالم: قرأت في الأيام الماضية أخباراً عن رغبتي بالرحيل من صفوف باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد، لكن هذا الأمر مجرد تكهنات صحفية ولا يمت للحقيقة بصلة، أنا ملتزم مع باريس سان جيرمان ومتفائل بما سنقدمه الموسم القادم خصوصاً مع انتقال الأسطورة بوفون الذي سيجلب كل خبرته وسيساعدنا كثيراً .

وحول الانتقادات التي طالته بسبب مبالغاته في السقوط على أرض الملعب خلال مباريات المونديال، أجاب: لم أذهب لكأس العالم من أجل السقوط على الأرض، بل لأفوز على الخصوم، المنتقدون انتقدوا من تعرض إلى المخالفات بدلاً من انتقاد الذين ارتكبوها، لقد بالغوا كثيراً في نقدهم لا يمكنني أن أكون حكماً ولاعباً في ذات الوقت، ولو كان ذلك ممكناً لأصبح الأمر أسهل.

ولم يستطع نيمار تحقيق ما بحث عنه عندما ترك برشلونة الإسباني الصيف السابق لقاء 222 مليون يورو، وخرج مع باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما غادر المونديال من ربع النهائي مع منتخب البرازيل.

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