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الكشف عن تفاصيل الحوار الحاد بين ميسي وسامباولي

22
JULY
2018
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عاش المنتخب الأرجنتيني فترة صعبة، بعدما قدم نتائج مخيبة لعشاقه في كأس العالم 2018، وخرج من ثمن نهائي المونديال على يد فرنسا، الأمر الذي ترتب عليه إقالة المدير الفني خورخي سامباولي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي التانغو عقدوا اجتماعا مع سامباولي، عقب الخسارة المهينة أمام كرواتيا في دور المجموعات بثلاثية نظيفة.
وطلبت مجموعة من اللاعبين، على رأسهم ميسي وماسكيرانو، عقب انتهاء المباراة، الاجتماع مع سامباولي ومساعديه سباستيان بيكاسكي وليونيل سكالوني، وكان الغرض من الاجتماع التأكيد على عدم ثقة اللاعبين في سامباولي.

وبدأ الحوار بين الطرفين، وقال اللاعبون للمدرب إنهم لا يثقون في قدرته على قيادتهم لتحقيق ما يتطلعون له في البطولة، مما يتعين عليهم إبداء أرائهم في كل شيء يحدث.

وعندما جاءت الكلمة لميسي، بعد أن لامه المدرب لعدم مساعدته، قال: "لقد سألتني 10 مرات عن اللاعبين الذين أحب أن يلعبوا في المباراة، وقد رفضت ذلك ولم أعطك اسم أحد".

وحضر رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا الاجتماع، ووقف في صف اللاعبين ووجه ثلاث كلمات إلى سامباولي وقال له "عليك أن تستسلم".

وكاد الاجتماع أن ينتهي بطلب بيكاسكي، المدرب المساعد بتقديم استقالته، ولكن سامباولي منعه في اللحظة الأخيرة.

روسيا اليوم
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