living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 12 عاما على نطحة زيدان.. حكم المباراة يكشف ما جرى

20
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بالرغم من مرور أكثر من 12 سنة على "نطحة زيدان" الشهيرة، خلال نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، إلا أن الجدل حولها مايزال مستمرا.
وبعد حديث كل من الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي ماركو ماتيراتزي عن الحادثة، خرج هذه المرة الحكم، الذي كان يقود اللقاء، ليدلي بدلوه.
 
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن الحكم الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو قوله "في لحظة من المباراة.. شاهدت ماتيرازي يسقط أرضا حيث كان يبعد عني حوالي 3 أو 4 أمتار.. أوقفت المبارة ثم سألت مساعداي عن ما وقع، فأجاباني كلاهما بأنهما لم يعاينا ما وقع".
 
ولجأ إليزوندو إلى الحكم الرابع، الذي قال له "نطحة زيدان كانت مروعة.. حين سترى الفيديو لن تصدقني".
 
آنذاك، قرر حكم اللقاء التوجه صوب زيدان وطرده من اللقاء "بدون أي تردد".
 
وسبق لزيدان أن قال إنه غير فخور بحادثة نطح ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، مضيفا أنه "جزء من مسيرتي ولزاما علي أن أتقبله."
 
من جهته، تحدث ماتيرازي في وقت سابق عن النطحة وقال إن ردة فعل زيدان في المباراة النهائية لكأس العام عام 2006 كان مبالغا فيها.
 
وقال ماتيرازي: "ما قلته لزيدان كان شيئا سخيفًا، لكنه لم يستحق ردة الفعل تلك. يمكنك سماع كلمات اسوأ منها في شوارع باريس وميلانو ونابولي، بل أسوأ بكثير".
 
وتابع: " من المستحيل أن أشتم والدة زيدان، لأني أعرف معنى الأم إذ انني فقدت أمي  وأنا في الخامسة عشرة من عمري"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
 
وأنهى كلامه قائلا: " كلماتي كان تتعلق بشقيقته وليس والدته".
 
وكانت إيطاليا قد توجت بكأس العالم 2006 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية التي شهدت طرد زيدان بسبب قيامه بنطح ماتيراتزي خلال مجريات اللقاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout