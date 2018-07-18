زيدان يقترب من منصب المدير الرياضي الجديد لليوفي

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كشفت التقارير الصحفية ان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الاسباني، المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيعيين في منصب رفيع المستوى في فريق يوفنتوس الايطالي الذي قضى معه العديد من السنوات قبل ان يتألق مع فرنسا والفريق الملكي ويحصد الالقاب كلاعب ومن ثم كمساعد مدرب وفي النهاية كمدرب حيث حصد ثلاثة القاب في دوري ابطال أوروبا متتالية.

وأكدت التقارير الصحفية الاوروبية أن زين الدين زيدان سيكون المدير الرياضي الجديد لليوفي والاكثر قرابه من رئيس السيدة العجوز انييلي وسيبدأ عمله في تشرين الاول القادم.