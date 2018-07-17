بالصور.. احتفال "نحن الأبطال" في فرنسا

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احتفل الآلاف من المشجعين الفرنسيين المنتشين، الاثنين، بعودة منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم، والذي قفز لاعبوه وهتفوا "نحن الأبطال" في حافلة طافت شارع الشانزليزيه قبل التوجه إلى استقبال رئاسي خاص.

وفاز منتخب فرنسا الشاب 4-2 على كرواتيا في مباراة نهائية مفتوحة وسريعة الإيقاع في موسكو، وظهر الفريق في قصر الإليزيه، حيث غنوا بتلقائية النشيد الوطني الفرنسي مع الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته.

وأبلغ ماكرون اللاعبين في حديقة القصر الرئاسي: "أشكركم لأنكم جعلتونا نشعر بالفخر. لا تنسوا أبدا من أين أتيتم.. كل الأندية التي تدربتوا فيها في كافة أنحاء فرنسا".

وأمضت وسائل الإعلام الفرنسية وهي تشيد بإنجازات فريقها الوطني.

واحتشد أكثر من 300 ألف شخص في شارع الشانزليزيه والمنطقة المحيطة بقوس النصر وساحة كونكورد، مساء الأحد، واحتفلوا حتى الساعات الأولى من الصباح وغنوا النشيد الوطني وأشعلوا الألعاب النارية وأطلقوا أبواق السيارات حتى شروق الشمس.

وقالت سيدة ترتدي ألوان العلم الفرنسي الحمراء والبيضاء والزرقاء لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية، وهي في طريقها إلى مطار شارل ديغول: "كان هناك الكثير من المرح الليلة الماضية، المدينة كانت في غاية السعادة وكان هناك الكثير من الاحتفالات. كل ما نريده أن يلوح اللاعبون إلينا".

وأشادت الصحف بحصول فرنسا على لقب كأس العالم لثاني مرة بعد انتصارها الأول على أرضها في 1998.

وكتبت صحيفة ليكيب اليومية: "التاريخ يكتب". وهيمنت على التغطية الصحفية صور نجوم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، وأنطوان غريزمان وبول بوغبا إضافة للقطات الفريق وهو يرفع الكأس عاليا وسط الأمطار في موسكو.

وجلب الانتصار شعورا بالوحدة الوطنية وشدد المعلقون على أن القائمة، وهي ثاني أصغر تشكيلة في البطولة، ضمت العديد من اللاعبين المنحدرين من أصول من وسط وشمال أفريقيا رغم أن جميعهم باستثناء اثنين ولدوا في فرنسا.