رونالدو بعد الانتقال ليوفينتوس: لست حزينًا للرحيل عن الريال

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قال لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا إلى يوفينتوس الإيطالي إنه ليس حزينًا للرحيل عن ريال مدريد الإسباني وجاهز للتحدي في "الكالتشيو".

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أكد رونالدو "أنا لست حزينًا للرحيل عن الريال , أنا هنا لتحدي جديد و مهم في مسيرتي, حيث سألعب في نادٍ كبير, البعض في عمري يذهبون للصين أو قطر".

وأضاف "بالنسبة لي يعتبر يوفينتوس أحد أفضل الفرق في العالم, هو قرار اتخذته منذ فترة، كان قرارًا سهلًا بالنظر لحجم النادي و خطوة مهمة جدًا لمسيرتي".

وأوضح رونالدو "لقد كتبت تاريخًا كبيرًا في ريال مدريد, لقد ساعدني كثيرًا في مسيرتي، وكانت مرحلة و ممتن للجماهير, الآن أبدأ مرحلة جديدة في حياتي ومتحفز لخوض هذا التحدي و أظهر لإيطاليا أنني من أفضل اللاعبين , أحب التحديات الجديدة ".

وتابع رونالدو تصريحاته قائلًا "أحب كثيرًا التحديات، و أعرف أن الدوري الايطالي صعب لكنني جاهز لهذا التحدي".

وأشار "أعرف أن دوري الأبطال الأوروبي هي بطولة يريد الفوز بها يوفينتوس، الكل ورئيس النادي قال لي أن هذا أحد الأهداف المهمة للنادي حاليًا لكننا سننافس لكل المسابقات مع الدوري و الكأس, دوري الأبطال بطولة صعبة لكننا سنركز جيدًا وسأحاول مساعدة اليوفي للفوز بها".

وقال رونالدو "أنا ممتن كثيرًا لليوفنتوس للتعاقد معي، أنا بخير في حالتي البدنية و الذهنية, لهذا أنا سعيد جدًا في التواجد هنا و هذه الخطوة مهمة في مسيرتي, وجاهز لخوض هذه التجربة , بعض اللاعبين في هذا العمر 32-33 عامًا يعتقدون أن مسيرتهم انتهت لكن لا زال لدي رغبة بالمزيد".

وتطرق في حديثه عن مدرب يوفينتوس أليغري قائلًا "تحدثت مع المدرب بالتأكيد وسأبدأ التدريبات مع الفريق في 31 يوليو/ تموز الجاري, بالتأكيد أرغب بخوض أول مباراة بالدوري الإيطالي".

وعن الكرة الذهبية، قال رونالدو "لا أظن أن الكرة الذهبية هي الهدف الأول, صحيح سأفكر في ذلك, لكن لن يكون الهدف الفوز بكرات ذهبية أخرى , من الممكن أن افوز بكرة أخرى لكننا نفكر بشكل طبيعي و ليس من الصعب الفوز بذلك مع اليوفنتوس".

وردًا على سؤال حول خصمه المقبل بعدما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الإسباني، قال رونالدو "لا يوجد أي عداوة أو تنافس مع أي لاعب , صحيح أن كل لاعب سيحاول و يقاتل, وسأحاول الفوز بكل المباريات و تقديم أفضل ما لدي, تحدي عظيم و أسعى لخوض هذه المغامرة الجديدة، صحيح كانت هناك منافسة قوية مع ميسي , كل لاعب كان يدافع عن قميصه ".

واختتم رونالدو تصريحاته بالقول "أنا أشعر بخير هنا وسعيد جدًا , ليس من السهل التواجد هنا لكنني جاهز و الجميع في اليوفنتوس كذلك, عامل العمر لا أظن سيؤثر, أنا طموح ومتحمس لبدء الدوري و الفوز مع الفريق".

وانتقل رونالدو ليوفينتوس قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو لمدة أربع مواسم.