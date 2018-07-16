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رد مهاجم المنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، اليوم الإثنين، على بطل العالم ثلاث مرات في المنتخب البرازيلي، بيليه، أن "الملك سيظل دائما ملكا".

وكان بيليه قد كتب في حسابه على موقع "تويتر"، مازحا، أنه قد يتعين عليه العودة لكرة القدم إذا استمر اللاعب مبابي البالغ من العمر 19 عاما في تكرار إنجازاته.

وردا على هذا المنشور، أجاب اللاعب الفرنسي: "سيبقى الملك بيليه دائما ملكا".

هذا وأحرز المنتخب الفرنسي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كرواتيا، والذي وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على إستاد لوجينيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وسجل مبابي هدفا في هذه المباراة ليصبح أصغر صاحب هدف في نهائيات بطولة العالم بعد بيليه الذي سجل في نهائيات كأس العالم 1958 وعمره 17 عاماً.